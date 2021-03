Flop all’Olimpico. Fonseca delude: Champions difficile

La Repubblica (F. Ferrazza) – Un altro flop stagionale contro una diretta concorrente. La Roma perde contro il Napoli (0-2) e conferma le sue difficoltà contro le big. Complice la stanchezza e le assenze (infortunati Smalling, Veretout e Mkhitaryan), Fonseca, a distanza di quattro giorni dal ritorno di coppa in Ucraina, manda in campo una formazione che sembra scarica, come spesso è accaduto nei match chiave del campionato.

E la zona Champions si allontana in maniera allarmante. Pellegrini e compagni sono adesso sesti in difesa, con addosso il fardello di dover rimontare posizioni difficili da recuperare. Dopo il ko contro il Napoli, il secondo consecutivo in campionato contando anche quello di Parma, Fonseca potrà adesso sfruttare la sosta per far riposare i suoi. Almeno quelli che non risponderanno alla convocazione delle varie nazionale. La sosta servirà anche per recuperare giocatori importanti. In pratica la spina dorsale dei giallorossi, Smalling, Veretout e Mkhitaryan. Dovrebbero tornare a disposizione del tecnico giallorosso, che si gioca la possibilità di restare sulla panchina della Roma in questo rush finale di stagione.