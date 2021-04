Fiumicino, Roma in partenza verso Cagliari. Pinto è con la squadra – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Fiumicino E.Bandini) – Dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale di Serie A, la Roma si prepara ad affrontare la 33esima giornata di campionato in casa del Cagliari. Tornano a disposizione di Fonseca Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Marash Kumbulla e Stephan El Shaarawy, mentre saranno assenti Pedro, Mirante e Ibanez. I giallorossi sono in partenza da Fiumicino, per raggiungere il capoluogo sardo, il general manager Tiago Pinto è con la squadra. Presenti all’aeroporto anche alcuni tifosi ad accogliere i calciatori.