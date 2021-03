Fiorentina-Roma, paura Veretout: abbandona il campo dolorante dopo il pareggio

Al 61′ del match al Franchi tra Fiorentina e Roma, Jordan Veretout è stato costretto ad uscire dal campo per un problema alla gamba destra. Il calciatore francese, molto dolorante, ha lasciato il campo senza poggiare la gamba a terra. Al suo posto mister Fonseca ha fatto entrare Pedro.

Leggi anche: Fiorentina, Castrovilli a fine primo tempo: “Stanno un po’ soffrendo, dobbiamo solo essere più bravi negli ultimi 30 metri”

Veretout, ex della partita, si è fatto male nell’azione in contropiede che ha portato al pareggio della Fiorentina, con conseguente autogol di Spinazzola. Brutta notizia per i giallorossi, che perdono l’attuale capocannoniere.