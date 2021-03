Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Kumbulla. In attacco spera El Shaarawy

Pagine Romaniste – La Roma per ripartire dopo aver raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite. La trasferta di Firenze è insidiosa, visto che anche la Fiorentina non attraversa un grandissimo momento. In porta ci sarà ancora Pau Lopez, mentre in difensa torna Kumbulla che rileva Fazio. A centrocampo spazio per Diawara con Villar che tirerà il fiato. Davanti dovrebbe essere riproposto il tridente che ha giocato contro il Milan, ma El Shaarawy spera nella maglia da titolare.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; El Shaarawy, Mkhitaryan; Mayoral.