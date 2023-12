Il Corriere dello Sport (A. Gian) – Gonzalez resta ancora a forte rischio per la trasferta di domani a Roma. Soltanto i convocati di questo pomeriggio chiariranno se l’argentino potrà prendere parte alla sfida contro i giallorossi ma la sensazione, al momento, è che le chances che il numero 10 possa essere uno dei titolari nella gara dell’Olimpico non siano molte.

Le notizie filtrate dal Viola Park hanno raccontato di un Nico ancora alle prese con i postumi del risentimento muscolare accusato durante la partita di Conference contro il Genk. Il check finale verrà fatto solo questa mattina: se Gonzalez svolgerà l’intera seduta in gruppo e darà la sua disponibilità, partirà alla volta della Capitale. In caso contrario verrà salvaguardato per la decisiva sfida di giovedì prossimo a Budapest contro il Ferencvaros, dove la Fiorentina si gioca il primo posto nel girone di Conference.