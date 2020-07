Beppe Iachini sarà al timone della Fiorentina anche per la prossima stagione. Il tecnico ha convinto il presidente Commisso che ha dato il benestare per continuare con l’ex Empoli. A riportarlo è Gianluca Di Marzio tramite il suo Twitter ufficiale. Salta, dunque, l’ipotesi affascinante di vedere Daniele De Rossi sulla panchina Viola: l’ex giocatore della Roma dovrà aspettare ancora per esordire.