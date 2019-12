Questa mattina la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della sfida di venerdì contro la Roma. Per Vincenzo Montella arrivano buone notizie. Il tecnico viola infatti ha ritrovato il fantasista Castrovilli, che è tornato a lavorare con il gruppo. Situazione diversa invece per Federico Chiesa, alle prese ancora con le terapie. Resta in dubbio la sua presenza per la partita contro i giallorossi. Lo riporta Radio Bruno Toscana.