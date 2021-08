Finalmente ecco Viña: “Roma, sono pronto”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Da domani, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, Matias Viña potrà allenarsi agli ordini di Mourinho con i nuovi compagni. Finalmente è arrivata l’ufficialità: dopo due settimane d’attesa dal suo sbarco nella Capitae, Viña può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore della Roma.

Ha concluso la quarantena e può prepararsi per il campionato. L’uruguaiano è stato acquistato a titolo definitivo dal Palmeiras per 13 milioni di euro. Sono previsti inoltre bonus variabili e una percentuale in caso di futura cessione a titolo definitivo. Viña ha sottoscritto un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 5. Una finanziaria anticiperà i soldi che ha stanziato il club giallorosso al Palmeiras.

Il nuovo terzino giallorosso non vede l’ora di cominciare: “Sono entusiasta di essere approdato in club così prestigioso. Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dell’allenatore e dei compagni e di scendere in campo davanti ai nostri tifosi“.

Ha cominciato a conoscere la nuova realtà ed è entusiasta: “Qui hanno giocato calciatori straordinari e sono emozionato per questa nuova esperienza. Cercherò di sfruttare questa opportunità e imparare dai miei compagni. Sono nel calcio professionistico dal 2019, la mia carriera ha avuto un’accelerazione, sono felice che sia successo tutto così velocemente. Ho vinto la Libertadores, ho vinto il titolo con il Nacional e ora sono super felice di essere a Roma“.