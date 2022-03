FIFA-Gate, chiesti 28 mesi di carcere per Al-Khelaifi

Per Nasser Al-Khelaifi potrebbero arrivare tempi durissimi. Come riportato dalla stampa francese la giustizia svizzera è tornata a bussare a casa del proprietario del PSG. Sono stati chiesti 28 anni di carcere per il qatariota per l’indagine relativa al FIFA-Gate. Con lui anche Jérôme Valcke, nei cui confronti sarebbero stati chiesti 35 mesi di detenzione, e il greco Konstantinos Nteris, dirigente di un’agenzia di marketing, nei confronti del quale la richiesta sarebbe di 30 mesi.

Il tutto è nato come costola per lo scandalo dell’assegnazione dei Mondiali 2018 e 2022 quando il presidente della FIFA era Blatter. Il numero uno del PSG – e beIN Media Group – e Valcke, nello specifico, sono accusati di aver trovato un accordo illegale per la trasmissione dei diritti tv dei Mondiali del 2026 e 2030.