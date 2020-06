Fienga: “Durante la quarantena i ragazzi sono stati perfetti. Ora obiettivo Champions. Pensiamo soltanto a scavalcare l’Atalanta”

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Sampdoria. Queste le sue parole:

FIENGA A SKY SPORT

L’obiettivo dichiarato è un posto in Champions per la prossima stagione, ha visto la squadra determinata e concentrata in questi ultimi giorni?

L’abbiamo vista dalla ripresa e anche durante il lockdown. I ragazzi sono stati perfetti durante la quarantena, a casa, anche ad allenarsi e nel seguire i programmi di allenamento. Siamo stati probabilmente tra i primi a rientrare nel centro di Trigoria. C’è sempre stata una concentrazione massima e la rosa è praticamente completa perché gli infortunati stanno rientrando tutti. La concentrazione è massima sugli obiettivi: adesso ripartiamo dal campionato e l’obiettivo è quello di entrare in Champions League.

C’è un ds sospeso e un presidente che cerca nuovi investitori. Come definirebbe il momento societario della Roma?

In questo momento stiamo pensando solo al campionato e siamo a 6 punti dall’Atalanta, dobbiamo scavalcarla, dobbiamo arrivare quarti. La società, la dirigenza, i calciatori e l’allenatore sono compatti e lavorano per arrivare a questo obiettivo.

Ci sono delle operazioni di mercato in uscita da fare. Serviranno per tenere Pellegrini e Zaniolo?

Parlare ora del mercato è abbastanza prematuro. I giocatori non li tratteniamo con temi economici, li tratteniamo costruendo un progetto che riesca a soddisfare le legittime ambizioni di tutti i campioni che abbiamo dentro. Su questo si stanno impegnando già dall’anno scorso e continueremo su questo impegno.

Tra questi campioni ci saranno Smalling e Mkhitaryan?

Non è un mistero che ci piacerebbe tenerli, siamo contenti di ciò che hanno fatto vedere finora, ma loro per primi sono concentrati sul campionato per far vedere e confermare ciò che hanno dimostrato finora. Io li lascerei lavorare e speriamo che ci diano tante soddisfazioni per questo fine campionato e poi per l’Europa League che è l’altro nostro obiettivo.