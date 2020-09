Guido Fienga, CEO della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adnkronos in merito all’Assemblea di Lega di ieri pomeriggio dove è stato trovato positivo al COVID il presidente del Napoli De Laurentiis. Queste le parole del dirigente giallorosso:

“Non ho avuto contatti diretti e vicini con il presidente De Laurentiis e ora fino a lunedì dopo i 4 giorni per i tamponi, sono in isolamento“.