Fienga: “Il Braga è un avversario da rispettare. La scorsa eliminazione col Siviglia ci ha lasciato con l’amaro in bocca” – VIDEO

Il Ceo della Roma Guido Fienga ha commentato il sorteggio dei sedicesimi dell’Europa League ai microfoni del club. Ecco le sue parole:

“Il Braga è un avversario da rispettare, è arrivato al secondo turno come noi e quindi va rispettato esattamente come tutti gli altri. Questa è una competizione a cui teniamo particolarmente, specie dopo l’uscita col Siviglia che ci ha lasciato con l’amaro in bocca. E’ una competizione dove vogliamo assolutamente far bene”.