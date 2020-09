Fienga: “Fonseca non rischia, presto il direttore sportivo”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Il CEO della Roma Guido Fienga è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Pedro Rodríguez. Ecco le sue parole: “Dzeko? Almeno su questo credo si possa sottolineare la coerenza delle nostre parole. E’ il nostro capitano, siamo felici che lo sia e lo resterà. Conosciamo il valore e la professionalità di Edin, se domenica entrerà in campo farà il massimo e spero che i rumors gli diano ancor più motivazione. La Roma ha sempre avuto un’idea e quella è rimasta. Fonseca? Non è e non è mai stato un tema aperto per la società: è il nostro allenatore. E’ partito un progetto con lui lo scorso anno, che prevedeva una squadra giovane, con un allenatore giovane ma con qualità, che doveva prendere le caratteristiche del nostro campionato. Abbiamo un anno di esperienza in più e non capiamo perché ci sia questa questione. Non è un argomento aperto. Il direttore sportivo? è una posizione vacante e sarà ricoperta quanto prima da chi giudicheremo più competente ed allineato alla filosofia del club.