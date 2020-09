Fienga e Commisso jr negativi, Vigorito attende il test

Corriere dello Sport (N. Balice) – Sono passati due giorni dalla riunione della Lega. Quella che passerà alla storia per il rischio contagio causato da De Laurentiis e non per i temi trattati in riunione, cruciali per il futuro del nostro campionato. A Trigoria sono già arrivati i risultati dei tamponi: Fienga e Calvo sono negativi, come anche a Firenze Joseph Commisso e Joe Barone. In attesa del test Vigorito, il presidente del Benevento, il più a rischio avendo viaggiato nell’aereo privato del patron azzurro.