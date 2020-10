Guido Fienga ha rilasciato delle dichiarazioni sul sito ufficiale del club giallorosso dopo l’ufficialità dell’acquisto di Chris Smalling. Ecco le parole del Ceo giallorosso: “Siamo contenti di poter riabbracciare Chris e di riaverlo come uno dei pilastri della nostra squadra. Desidero ringraziare il Manchester United per la disponibilità mostrata in questa lunga e tenace trattativa”.