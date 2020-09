Fiducia a tempo per Fonseca. La Roma studia le alternative

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – La Juventus troverà una Roma squassata dal caso Diawara e dallo sfilacciamento tra squadra e allenatore. Dzeko è la punta dell’iceberg, ma anche Cristante, dopo l’utilizzo da difensore centrale contro il Verona, ha ripetuto che quello non è il suo ruolo anche se è a disposizione dell’allenatore. La Roma non è contenta di Fonseca, ma anche Fonseca non è contento della Roma che deve allenare. Aveva chiesto Smalling, esperienza, ed è arrivato Kumbulla, prospettiva. E’ chiaro che contro la Juventus si possa perdere, ma bisogna capire come. Non ci devono essere segnali di scollamento. Dan Friedkin ha incontrato da tempo Rangnick: sarebbe perfetto anche come traghettatore, per avviare in anticipo una rivoluzione che aspetta la Roma. Tra gli allenatori italiani liberi ci sono Sarri e Allegri. Il primo lavorerebbe molto volentieri con Paratici, il secondo no. La vera speranza è che la Roma reagisca alla brutta figura di Verona. Solo i risultati possono rinsaldare la posizione di Fonseca fino al termine della stagione.