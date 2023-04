Nuovo infortunio, nuovo cambio nella sfida contro il Feyenoord. Nella sfida del De Kuip al 56′ Tammy Abraham ha accusato un problema alla spalla sinistra dopo uno scontro in area avversaria. L’attaccante inglese non ce l’ha fatta a proseguire dopo l’ingresso dei medici. Al suo posto dentro Belotti. Abraham è da valutare in vista della sfida di domenica sera contro l’Udinese.