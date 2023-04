Feyenoord, Kokcu: “Grande delusione. Abbiamo perso contro una grande squadra, dobbiamo essere orgogliosi”

Kökçü, centrocampista del Feyenoord, ha parlato al termine della sfida persa contro la Roma. Queste le parole del capitano in conferenza stampa:

“La delusione è forte perché siamo stati vicinissimi e quindi fa molto male per questo. Ma ho imparato anche dalla sconfitta di Tirana che non bisogna crogiolarsi nella delusione. Per cui dobbiamo voltare pagina e da domani mattina essere concentrati sulla prossima partita”.

Cosa vi è mancato?

“La Roma è una grande squadre con grandi individualità, abbiamo perso contro una grande squadra e quindi dobbiamo essere orgogliosi. Fa male, ma ora testa al campionato”.

Avete dimostrato di potervela giocare anche a livello internazionale:

“Ora c’è delusione per non aver vinto questa partita e non essere passati. La sensazione è migliore rispetto all’anno scorso”.