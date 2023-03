Feyenoord, il tecnico Slot: “La Roma è un grande avversario e sarà una grande battaglia, ma speravo di trovare altre squadre” – FOTO

“Ci incontriamo di nuovo” con questa didascalia il Feyenoord presenta sui social la sfida con la Roma, valida per i quarti di Uefa Europa League. Dopo la finale di Conference League dello scorso anno a Tirana, l’urna di Nyon ha voluto far rincontrare le due squadre a distanza di qualche mese. Arne Slot, tecnico degli olandesi, ha commentato la sfida: “La Roma è un grande avversario e sarà una grande battaglia, ma speravo di trovare altre squadre. C’è anche un club che si distingue per quanto mi riguarda. Il Manchester United si distingue in termini di qualità e forse anche in termini di budget. Ma anche la Roma non è ovviamente un avversario facile. Dalla finale della scorsa stagione, hanno rafforzato la squadra con Paulo Dybala, Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti”.

Riguardo la finale dello scorso anno.

“Abbiamo subito un’intera metamorfosi, quindi non è possibile confrontare quelle partite. Siamo molto più avanti rispetto alla squadra che avevamo in quel momento”.