Feyenoord, Hartman: “Vogliamo battere la Roma per passare il turno. Per contenere Dybala non basta un solo uomo””

Quilindschy Hartman, calciatore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Ecco quanto riportato da:

Si parla di un virus influenzale nella vostra squadra.

“Non è così grave come ho letto da qualche parte. Giusto uno-due giocatori hanno avuto qualche problema, gli altri sono tutti in ottima forma”.

Hai già marcato Griezmann, ora ti attende Dybala.

“Penso non basti solo un giocatore in marcatura, ne servono altri per contenerlo. La nostra difesa sta reggendo bene rispetto alla passata stagione, stiamo giocando spesso insieme e stiamo migliorando. Subiamo pochi gol da diverso tempo, siamo fiduciosi”.

Differenze tra la Roma di Mourinho e quella di De Rossi?

“Sì, guardo tante partite e ci sono delle differenze. Ora giocano più offensivi rispetto a prima, ma restano ottimi giocatori e alla fine non ci sarà tanta differenza”.

State affrontando molto spesso la Roma, sarebbe ora di vincere.

“L’intenzione è questa sicuramente, ma non perché parliamo della Roma ma perché si tratta di un’importante partita in Europa League. Vogliamo avanzare ancora e quindi dobbiamo eliminare la Roma”.