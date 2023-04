Feyenoord, follia al de Kuip viene ferito Klaassen

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il Feyenoord esce in maniera ingloriosa dalla Coppa d’Olanda, battuto in semifinale dai grandi rivali dell’Ajax. La partita, giocata allo stadio de Kuip di Rotterdam, è finita 2-1. Ma i tifosi locali, ai quali il governo italiano ha proibito la trasferta a Roma, si sono consegnati alla cronaca dopo mezzo minuto di gioco. Cronaca nera, in tutti i sensi: una combinazione assurda di fumogeni ha sollevato una densa nube che ha obbligato l’arbitro Lindhout a sospendere il match che era ap pena cominciato, con i giocatori delle due squadre increduli e immobili in mezzo al campo.

Ma il peggio è successo dopo la rete decisiva segnata da Davi Klaassen a inizio ripresa. I tifosi più esagitati hanno ricominciato ad accendere fumogeni e hanno avviato una specie di tiro al bersaglio lanciando oggetti in campo. Uno di questi, presumibilmente un accendino, ha colpito in pieno la testa di Klaassen che essendo quasi completamente rasato ha riportato una ferita ben visibile. Intanto i due capitani, Kokcu e Tadic, venivano alle mani. L’arbitro ha quindi so speso di nuovo la partita, ordinando stavolta ai giocatori di rientrare negli spogliatoi.