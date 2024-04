Corriere dello Sport (C. Beneforti) – Il campionato meraviglioso di Lewis Feguson è finito al minuto 62 di un sabato beffardo anche per il Bologna, che fin qua è stato altrettanto meraviglioso come il suo capitano. Si, il guaio fisico che ha riportato al ginocchio destro Fer- guson contro il Monza è molto serio, la speranza dei sanitari rossoblù è che il legamento interessato sia il collaterale ma il timore che di contro possa essere il crociato sembra fondato, anche per quella che è stata la ricostruzione dell’infortunio. Lo sapremo oggi una volta che il centrocampista scozzese si sarà sottoposto alla risonanza magnetica, che evidenzierà (appunto) l’esatta entità del guaio fisico rimediato dal capitano rossoblù e di conseguenza i relativi tempi di recupero.