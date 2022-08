Fenomeno Dybala: è già un leader nello spogliatoio

Corriere dello Sport (R. Maida) – Un condensato di sorrisi, competenza, carisma. Con l’atteggiamento leggero, ma estremamente professionale, Paulo Dybala ha già conquistato il mondo Roma.

Sono bastati pochi allenamenti ai compagni per studiarne e ammirarne da vicino le qualità tecniche e la personalità. E la sensazione è che siamo solo all’inizio. Giorno per giorno il suo valore arricchirà la squadra perché ne migliorerà il livello, nel talento e nell’approccio al lavoro.

Dybala sta trasmettendo la sua esperienza al resto della squadra, infondendole il coraggio e la malizia che troppe volte in passato la Roma non ha avuto. Ieri ad esempio ha postato su Instagram due foto, relative agli allenamenti del mattino e del pomeriggio, evidenziando scherzosamente che in entrambe le sedute la squadra in cui giocava lui ha vinto la partitella: “Due su due“, scriveva festeggiando con i colleghi coinvolti. Con Matic in particolare il rapporto è confidenziale, perché i due parlano la stessa lingua: quella dei vincenti.