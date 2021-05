Corriere della Sera – Finisce 2-2 l’ultimo match di campionato della Roma Femminile: nella sfida col Napoli sono Linari e Thomas ad andare a segno, con Serturini che rischia grosso: dopo uno scontro di gioco la calciatrice giallorossa è stata trasportata in ospedale per accertamenti alla testa, ma una TAC non ha evidenziato conseguenze particolarmente gravi. Domenica la finale di Coppa Italia contro il Milan.