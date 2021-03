Femminile, Roma-Inter 4-3. Presente anche Ryan Friedkin

Dopo la vittoria contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, la Roma Femminile torna in campo in campionato per giocare contro l’Inter al campo Agostino Di Bartolomei. Presente a sostenere le giallorosse anche Ryan Friedkin. Le padrone di casa si portano subito in vantaggio con un gol di Lindsey Thomas al 13′, poi chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alla rete di Allyson Swaby al 33′. Nella ripresa arriva subito il terzo gol, ad opera di Claudia Ciccotti (47′). Le nerazzurre provano ad accorciare le distanze con una rete di Tarenzi al 61′, ma le ragazze allenate da Elisabetta Bavagnoli trovano il gol del 4-1 al 72′ con Marija Banusic in rovesciata. Al 77′ le nerazzurre mettono a segno il gol del 4-2 con un colpo di testa di Pandini su sviluppo da calcio d’angolo, durante il recupero (93′) l’Inter accorcia nuovamente le distanze, con Marinelli che segna il gol del 4-3.