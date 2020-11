La Roma Femminile ha pareggiato 2-2 in casa contro la Fiorentina. Non sono bastate le reti di Lazaro e Serturini, per le viola hanno segnato Sabatino in apertura e Bonetti nella ripresa, quest’ultima con la rete decisiva che ha firmato il pari. La prossima gara vedranno le ragazze di Bavagnoli impegnate in casa del Milan.