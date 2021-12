Femminile, quarti Coppa Italia: c’è il Como per Spugna

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Ieri sono stati definiti ufficialmente gli accoppiamenti di finale di Coppa Italia: la Roma affronterà il Como, l’unica squadra di Serie B che ha superato il girone di qualificazione.

La gara d’andata si giocherà il 29 o il 30 gennaio in trasferta, mentre il ritorno andrà in scena il 12 o 13 febbraio. Le giallorosse sono campionesse in carica della Coppa Italia e sono state accoppiate (da testa di serie) con l’avversario con il ranking più basso tra le otto realtà rimaste in corsa. In caso di qualificazione in semifinale, la banda di Alessandro Spugna se la vedrà con la vincente della doppia sfida tra Empoli e Fiorentina.