Femminile, passa la Juve: Bonansea batte Baldi

Corriere dello Sport (F. Schito) – Basta un acuto di Bonansea a inizio ripresa su cross di Alves a mantenere intatto il bottino pieno della Juventus in campionato. Al Tre Fontane, la Roma ci prova a fermare le bianconere costruendo tanto ma sbagliando troppo davanti a Giuliani.

In una partita che ha ben poco da dire in ottima campionato (bianconere già con il tricolore sul petto e giallorosse ormai fuori da discorso coppe), la vittoria delle campionesse d’Italia lascia comunque l’amaro in bocca a Betty Bavagnoli che tiene alta la concentrazione in vista della finale di Coppa Italia in programma il 30 maggio al Mapei Stadium contro il Milan: “La squadra sta bene fisicamente. Non siamo riuscite a concretizzare quelle occasioni che abbiamo creato contro una squadra forte come la Juventus”.