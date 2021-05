La Roma Femminile è scesa in campo per la finale di Coppa Italia. Le giallorosse hanno affrontato il Milan e dopo i 90′ il risultato è rimasto sullo 0-0. Non sono bastati neanche i tempi supplementari per decretare il vincitore del trofeo. Così il match è terminato ai calci di rigore dove le giallorosse hanno sconfitto le lombarde per 3-1 (per la Roma dal dischetto un unico errore: quello di Linari).