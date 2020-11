Femminile, Milan-Roma 1-0. Decide il rigore trasformato da Giacinti

Esce sconfitta dallo scontro dal big match in casa del Milan la Roma di Elisabetta Bavagnoli, con le padroni di casa che si impongono per una rete a zero. Le giallorosse, che disputano un ottimo primo tempo creando diverse occasioni, restano in dieci all’inizio della ripresa per espulsione di Baldi. L’estremo difensore romanista, per colpa di un malinteso con Giugliano, è reo di toccare per due volte la sfera da una rimessa dal fondo, scaturendo così una punizione a due in area e conseguente cartellino rosso, per chiara occasione da rete. Al 71′ il Milan passa in vantaggio, grazie al calcio di rigore trasformato da Giacinti che spiazza la subentrata Pipitone. Finisce senza altri gol il match, nonostante il forcing finale della Roma. Le capitoline restano dunque seste in classifica, ferme a quota 12 punti.