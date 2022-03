Il Tempo (M. Vitelli) – La Roma femminile si aggiudica la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. In casa dell’Empoli finisce 1-0 per le ragazze di Spugna, che dopo un primo tempo dominato capitalizzano la bella prestazione con Giugliano. La sua punizione al 60’ un capolavoro, con il pallone che finisce sotto l’incrocio. Nel finale, Lind salva il risultato su Tamborini. Ritorno il 30 aprile. Problema muscolare al flessore della gamba destra per Haavi, sarà valutato nei prossimi giorni.