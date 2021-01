Femminile, Landa: “Contenta per la squadra. Siamo forti”

Al termine della gara di Coppa Italia Femminile tra Roma CF e Roma ha parlato Serena Landa. Tra gli argomenti trattati la gara e il primo gol. Ecco le sue parole:

Landa a Roma TV

Siete contente del passaggio ai quarti?

Sì, sono contenta per tutta la squadra e per quanto ho fatto.

Finalmente è arrivato il primo gol: che sensazione è stata?

Per me è una stagione completamente diversa, sono contenta per il gol perché è il primo ed è un’emozione unica.

Adesso serve il riscatto in campionato: può arrivare la svolta?

Siamo una squadra molto forte, è il campo che parla ma se giochiamo così arriveranno anche i risultati.