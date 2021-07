Femminile, la Roma acquista Thaisa Moreno

Il Tempo (E. Zotti) – L’As Roma femminile rinforza il reparto offensivo di Spugna: arriveranno Valeria Pirone e Benedetta Glionna, mentre in mediana il club sta chiudendo per Thaisa Moreno del Real Madrid. La brasiliana conosce già la A – ha giocato una stagione al Milan – e prenderà il posto di Hegerberg.

Pirone sarà ingaggiata a titolo definitivo dopo aver giocato l’ultimo campionato al Sassuolo – ha chiuso la stagione con 10 reti – e rappresenterà un’arma in più per il nuovo tecnico che, come punta di ruolo, avrebbe avuto a disposizione soltanto Lazaro (l’accordo con Banusic non è stato rinnovato).

Glionna invece arriva dalla Juventus in cambio del cartellino di Bonfantini: il club le aveva proposto un rinnovo, ma la classe ’99 ha deciso di iniziare una nuova avventura in bianconero. Glionna rappresenta un’alternativa di tutto rispetto: cresciuta nel vivaio juventino, è reduce da una stagione da 15 reti tra campionato e coppa con l’Empoli.