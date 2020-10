Femminile, Inter-Roma 1-1. Primavera show, 21 gol al Ravenna

Il Corriere Dello Sport (F.Schito) – Un’altra giornata all’insegna del rammarico per la Roma Femminile. Le giallorosse di Betty Bavagnoli giocano bene contro l’Inter ma non vanno oltre l’1-1. Un risultato che lascia l’amaro in bocca all’allenatrice: “La gara è stata interpretata bene, abbiamo dominato e avremmo meritato di più, ma non possiamo dire di meritarla davvero se non concretizziamo palloni che andrebbero messi dentro“. Una visione condivisa dall’autrice della rete del momentaneo passaggio, Annamaria Serturini: “Purtroppo è un pareggio che ci va stretto, creiamo tanto ma non concretizziamo, è il risultato finale a parlare“. Chi invece non ha decisamente problemi di gol è la formazione Primavera giallorossa, che in casa del Ravenna Women si è imposta con un incredibile 21-0. La formazione di Fabio Melillo, campione in carica, continua a volare.