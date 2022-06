Femminile, Greggi: “Veramente dispiaciuta di non proseguire questo viaggio con la Nazionale. Farò il tifo per voi”

Nonostante la preparazione con la Nazionale femminile, il c.t. delle Azzurre Milena Bertolini ha deciso di lasciare a casa alcune calciatrici della Roma per l’Europeo, tra cui Giada Greggi, Angelica Soffia, Annamaria Serturini e Roberta Aprile. Queste le parole della Greggi su Instagram:

“Sono veramente dispiaciuta di non proseguire questo viaggio con la Nazionale ma allo stesso tempo sono felicissima di aver condiviso insieme a tutte voi questi giorni di preparazione. Siete un gruppo fantastico e spero possiate arrivare il più lontano possibile in questo Europeo. Volevo ringraziare tutti per i bellissimi messaggi che mi avete mandato e di essermi stata vicina. Farò il tifo per voi, in bocca al lupo a tutte!”.