Femminile, Giugliano: “Spero di segnare all’Inter. L’obiettivo è vincere qualche trofeo”

Manuela Giugliano, calciatrice della Roma Femminile, ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro l’Inter. Queste le sue parole:

“L’asticella bisogna alzarla e cercheremo di fare meglio rispetto all’anno scorso. L’obiettivo della società è quello di vincere qualche trofeo”.

Sul nuovo ruolo di mediano basso…

Mi trovo bene, sono a disposizione della coach, posso giocare anche in porta. Mi diverto di più da mediano basso, perché in questo momento è il ruolo che riesco a interpretare meglio.

Sul rinnovo contrattuale…

È dovuto a una mia serenità che ho trovato in questa grande famiglia. Per me è fondamentale essere tranquilla e serena perché poi in campo la serenità giusta.

Su Inter-Roma…

Venendo dall’esperienza col Milan, dove ho segnato, spero di riuscire a fare gol all’Inter anche con la Roma.