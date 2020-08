Femminile, Bavagnoli: “In campionato vorrei vedere una crescita. Il Sassuolo? Cercheremo di fare subito bene” – VIDEO

Riparte il campionato della Roma Femminile. Le giallorosse affronteranno domani il Sassuolo e le ambizioni continuano ad essere alte, come lo scorso anno. Per questo motivo Betty Bavagnoli sa l’importanza di partire con il piede giusto e di questo e altri aspetti ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“In campionato vorrei vedere la crescita di cui ho sempre parlato in questi due anni. Non mi riferisco solo alla crescita tecnico-tattica, ma parlo soprattutto di quella mentale. Voglio un atteggiamento importante, da squadra che vuole dire la propria e cercare di arrivare sempre più in alto. Ci siamo preparate bene questa settimana, sapendo di incontrare una squadra forte, che ha sempre fatto ottimo calcio. L’abbiamo studiata e cercheremo di fare bene sin dalla prima gara“.

