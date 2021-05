Femminile, Bavagnoli: “Affrontare il Napoli ci farà arrivare attente fino alla finale col Milan”

La coach della Roma Femminile, Betty Bavagnoli, ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole a Roma TV:

“Al di là dell’ultimo risultato, abbiamo cercato di analizzare le nostre lacune, quello che non abbiamo fatto e quello che abbiamo fatto meno bene. Ci stiamo preparando al meglio. Abbiamo una giocatrice che ultimamente non abbiamo avuto, Andressa, che ha bisogno di minutaggio e domani per lei sarà un buon test. Sono contenta che ci troviamo ad affrontare una squadra che ci metterà in difficoltà, che farà di tutto per farlo e che darà intensità alla gara. Dovremo essere attente fino all’ultimo. Questo ci permetterà anche di continuare questo percorso per fare bene domani e per arrivare alla finale essendo state attente ai dettagli che servono”.