Femminile, Bartoli: “La vittoria della Coppa Italia deve essere solo un inizio. Mi aspetto tanto”

Il capitano della Roma Femminile Elisa Bartoli ha parlato ai canali ufficiali giallorossi, facendo un primo punto sul ritiro al Terminillo, che è iniziato ieri e che durerà fino al prossimo sabato 31 luglio:

“L’altr’anno abbiamo finito la stagione con la vittoria della Coppa Italia, deve essere solo un inizio. Mi aspetto tanto, ma come ho sempre pensato bisogna giocare partita dopo partita, dare il massimo, allenarci a mille per raggiungere obiettivi importanti con sacrificio, umiltà e determinazione. Se non mancheranno tutti questi ingredienti riusciremo a toglierci tante soddisfazioni”.

Sulla squadra…

Dopo tanti giorni lontane dal campo le ragazze son tornate con un bel sorriso. Quando ci si diverte riesce tutto nel modo migliore. È stato un bell’inizio, sono contento di aver rivisto tutti. Si può solo fare meglio.

Sulle nuove…

Possono dare veramente tanto. Non si entra in campo in 11, servono 25 persone per alzare il livello. Ciò che si fa in allenamento si rispecchia in partita. Loro sono di alto livello, a livello umano hanno un gran carattere e possono dare tanto in questa famiglia che è l’AS Roma.