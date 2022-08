Femminile, 3-1 nel primo test. Andressa show

Il Corriere dello Sport (L.Scalia) – Buona la prima per la Roma Femminile che ha superato in amichevole lo Standard Liegi con il punteggio di 3-1. Durante il test andato in scena ieri mattina in Belgio, Alessandro Spugna ha dato spazio a tutte le giocatrici a disposizione. Non è scesa in campo solamente Ohrstrom, il terzo portiere. La grande protagonista è stata Andressa, autrice di un assist per Di Guglielmo e poi di un gol. La brasiliana ha anche indossato la fascia da capitano. Il terzo e ultimo gol è arrivato nella ripresa e l’ha firmato Haug di testa, dopo la traversa colpita da Serturini. In Belgio hanno esordito anche alcuni rinforzi arrivati durante il calciomercato, in primis Giacinti in attacco e Wenninger in difesa, ma anche Landstrom e Minami, mentre Cinotti è rimasta a casa per un affaticamento muscolare. La squadra è tornata ieri sera a Roma, nei prossimi giorni sono previsti altri allenamenti ad alta intensità. L’11 agosto al Giulio Onesti andrà in scena l’altra amichevole contro la Fiorentina a porte chiuse.