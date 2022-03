Felix super in Ghana: oro per la Roma

Corriere dello Sport (R. Maida) – Un esordio splendente, persino insospettabile per qualità e personalità. Felix Afena-Gyan ha conquistato in 81 minuti un intero Paese, il suo: “È un diamante” ha spiegato il ct Otto Addo, che dopo un veloce colloquio con Mourinho in Olanda prima di Vitesse-Roma ha deciso di lanciarlo nel momento del bisogno, l’andata dello spareggio mondiale contro la Nigeria di Osimhen: è finita 0-0, domani si gioca il secondo round a campi invertiti, ma gli occhi dei tifosi ghanesi erano abbagliati dall’ultimo arrivato.

Felix è stato schierato come centravanti e “ha creato molte occasioni, dimostrandosi integrato con i compagni“. È uscito infatti per un dolore muscolare, non per scelta tecnica: “Ma sto bene – ha rassicurato lui attraverso i social – è stata un’emozione incredibile debuttare con la Nazionale davanti a un pubblico meraviglioso“.

Con qualche mese di ritardo quindi il momento giusto è arrivato. Nelle precedenti convocazioni Felix aveva chiesto di essere lasciato fuori, perché Mourinho gli aveva suggerito di evitare viaggi in Africa nel pieno della pandemia e perché nella Roma stava trovando spazio e considerazione. Ma in questa sosta, dopo un derby vinto, ha potuto coronare il sogno di servire la patria. Un evento che ha celebrato facendosi fotografare mentre bacia lo stemma sulla maglia del Ghana.

Da giovedì, di ritorno dalla Nigeria, tornerà a dedicarsi interamente alla Roma e al padre adottivo José. Che non ha avuto timori nel valorizzarlo, dopo averlo osservato nella Primavera, fino a riscuotere la famosa vittoria contro il Genoa, in cui il ragazzino segnò due reti nel finale. Felix a sua volta venne premiato con le scarpe che desiderava, regalo dell’allenatore documentato da un video controverso. Ma poi non tutto è filato liscio, come spesso accade nel percorso di crescita dei giovani atleti.