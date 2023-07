Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Roger Ibañez si sta godendo gli ultimi giorni di un periodo per lui decisamente indimenticabile. Sia a livello sportivo, sia personale. Non c’è dubbio che il ventiquattrenne si sia goduto ogni momento di giugno e luglio. Partendo dalla nuova convocazione con i Brasile: il ct Fernando Diniz lo ha convocato a metà giugno per gli impegni contro Guatemala e Senegal, dopo la chiamata dello scorso marzo contro il Marocco. Ma la gioia più grande l’ha provata qualche giorno dopo con il matrimonio con Bruna Kisner.

Al Fulvio Bernardini però i sorrisi saranno di certo meno vistosi rispetto a quelli in vacanza. Perché il centrale ha visto gli arrivi di Evan N’Dicka e Diego Llorente, altri due difensori che gli faranno concorrenza. Sempre che Roger ne abbia l’opportunità. Adesso sarebbe il quinto centrale a disposizione di Mourinho, Tiago Pinto ha ripreso lo spagnolo del Leeds e l’ivoriano a parametro zero proprio per provare a cedere il brasiliano. Obiettivo fare cassa con lui per poi continuare a operare sul mercato in entrata.

Il general manager valuta il giocatore 25-30 milioni, ma al momento le squadre interessate non sono andate oltre al sondaggio. Per prima cosa perché la valutazione è giudicata troppo alta per il ventiquattrenne, poi perché la sua stagione è stata tutt’altro che perfetta, ma condita da diversi errori (derby su tutti) che non sono passati inosservati. Ecco quindi che Ibanez arriverà lunedì a Trigoria tra le incertezze: col sorriso per quello che ha vissuto in questo ultimo mese, mai dubbi legati a quello che sarà il suo futuro.