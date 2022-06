Febbre abbonamenti: la Roma è a 32.000

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ventiquattro giorni dall’apertura della campagna abbonamenti, diciassette invece dalla vittoria della Conference League. In meno di un mese la Roma ha fatto indigestione di tessere vendute per la prossima stagione, in un’entusiasmo generale che si trascinerà per tutta l’estate.

I tifosi festeggiano ancora il trofeo (che dalla prossima settimana farà un tour dei quartieri della città), l’impresa europea della Roma resterà nella storia, questa ventata di positività si trascinerà anche nel corso della prossima stagione e ha avuto degli effetti incredibili sulla biglietteria.

Ventiquattro giorni dopo l’inizio della vendita sono stati acquistati già trentaduemila abbonamenti: una cifra record nel periodo post Covid e che ha già superato di undicimila unità la campagna della scorsa stagione. Numeri destinati ad aumentare nelle prossime settimane, spinti dall’entusiasmo della vittoria e di una proprietà che punta a crescere sempre di più per raggiungere nuovi traguardi.