Fari sul primo colpo: obiettivo Castrovilli

Corriere dello Sport (R.Maida) – Friedkin intende investire per mantenere la squadra a un alto livello di continuità. Il nome individuato è quello di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina e uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale. E’ stato Fienga a contattare l’entourage del giocatore comunicando le intenzioni della Roma. La società in questo momento è concentrata sulle cessioni che serviranno a formare la collina di euro per ripianare i conti. Una volta conclusa questa fase si presenterà alla Fiorentina un’offerta concreta, che includa anche dei giocatori graditi alla Viola: tra i giovani Riccardi e Calafiori, ma Pradè ha adocchiato anche Florenzi e Jesus. Castrovilli risponde all’identikit che cerca la Roma e non solo in termini di qualità tecniche, ma anche in ottica finanziaria. Anche se il cartellino costa molto, c irca 40 milioni, lo stipendio è ampiamente in linea coi nuovi paletti fissati da Fienga. Il fatto che la Roma stia puntando su un centrocampista di alto livello implica l’idea di tagliare qualche giocatore nello stesso ruolo: Veretout interessa al Napoli, ma possono partire anche Cristante e Diawara. Per il resto non sono previste operazioni shock. Pedro è già stato preso per l’attacco e potrebbero essere aggiunti al gruppo anche un terzino ed un vice Dzeko. Fienga sta lavorando silenziosamente per riportare Smalling a Trigoria. Lo United è pronto a lasciarlo andare purchè si trovi un accordo sulle modalità di pagamento.