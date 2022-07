Falso allarme Zaniolo. Pinto e Lombardo a Torino per provare a vendere Kluivert e Veretout

Il Tempo (F.Biafora – E.Zotti) – Un volo decollato in direzione Torino ha aperto le fantasie di mercato. Questo perchè a bordo c’erano il gm della Roma Pinto e il CFOO Lombardo. Due presenze che non sono passate inosservate e che hanno fatto pensare subito a Zaniolo. La realtò, però, è un’altra. I dirigenti della Roma sono volati a Torino per provare a piazzare Kluivert e Veretout incontrando dei club francesi.

Nessun incontro con la dirigenza della Juventus che continua a corteggiare Zaniolo, ma senza aver presentato offerte. Solo se i bianconeri risuciranno a vendere de Ligt al Bayern Monaco, a breve attesa la dirigenza tedesca in Italia, allora proveranno a comprare Zaniolo.