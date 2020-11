La Roma vince 5-0 contro il Cluj e si piazza al primo posto del girone in Europa League. Alle 21:00 si è disputato il match tra Young Boys e CSKA Sofia, le altre avversarie dei giallorossi nella competizione, conclusosi 3-0 per gli svizzeri, con le reti di Mambimbi (2′, 32′) e Sulejmani (18′). Al giro di boa la Roma è in testa al girone con 7 punti, Young Boys e Cluj a pari punti (4), ultimo il CSKA Sofia con 1 punto.