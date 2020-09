Europa League, venerdì i sorteggi dei gironi. La Roma è testa di serie

Ieri sera sono andati in scena i playoff di Champions League che hanno portato verdetti anche in Europa League. Le squadre che hanno fatto il loro ingresso nel torneo di seconda fascia sono Omonia Nicosia, Gent e Molde. Sono dunque 24 le squadre già qualificate su 48 complessive. La Roma è in prima fascia così come il Napoli. Mentre l’altra italiana, il Milan, è attesa nella partita contro il Rio Ave ed in caso di qualificazione non sarà testa di serie.

PRIMA FASCIA

Arsenal (Inghilterra)

Roma (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Villarreal (Spagna)

CSKA Mosca (Russia)

PRIMA O SECONDA FASCIA

Braga (Portogallo)

Gent (Belgio)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

PRIMA, SECONDA O TERZA FASCIA

Rapid Vienna (Austria)

Leicester (Inghilterra)

SECONDA O TERZA FASCIA

Real Sociedad (Spagna)

AZ (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

SECONDA, TERZA O QUARTA FASCIA

Molde (Norvegia)

Hoffenheim (Germania)

TERZA O QUARTA FASCIA

Zorya (Ucraina)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

Anversa (Belgio)

QUARTA FASCIA

Sivasspor (Turchia)

Wolfsberger (Austria)

Omonia (Cipro)