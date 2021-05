Europa League, squadra della stagione: presenti Pau Lopez, Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Dzeko – FOTO

La Roma ha disputato una grande Europa League. I giallorossi hanno pagato il folle secondo tempo di Old Trafford che ha sancito l’eliminazione in semifinale. Tutto questo, però, ha permesso a ben 5 giocatori di essere presenti nella squadra della stagione della competizione. I calciatori sono Pau Lopez, Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Dzeko. Assente Borja Mayoral che è stato il capocannoniere della Roma e trascinatore per gran parte del torneo.

🟡🔴 Ci sono ben 5⃣ giocatori dell'@OfficialASRoma nella Squadra della Stagione 2020/21 di #UEL 👏 pic.twitter.com/sR4noOJnnP — La UEFA (@UEFAcom_it) May 29, 2021