Europa League, Manchester United-Roma: arbitra del Cerro Grande

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di andata delle semifinali di Europa League. Manchester United-Roma, in programma giovedì 29 aprile alle ore 21, sarà arbitrata dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Ad assisterlo i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, Alejandro Hernadenz sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà Jesus Gil Manzano, coadiuvato da Ricardo de Burgos. Positivo l’unico precedente che risale ad ottobre scorso. In quell’occasione la formazione di Fonseca ha trionfato per 1-2 in trasferta contro lo Young Boys nella fase a gironi.