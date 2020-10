Non va oltre il pareggio il CSKA Sofia in casa dell’Arda. I prossimi avversari della Roma in Europa League, che affronteranno i giallorossi giovedì 29 ottobre allo Stadio Olimpico alle ore 21:00, hanno ottenuto un pareggio in campionato per 1-1, grazie alla rete di Sinclair. La squadra bulgara si piazza momentaneamente al quinto posto in classifica, con 15 punti in 10 partite giocate.